Mari Gonzalez aparece com roupa colada e exibe curvas

Nesta quarta-feira (22), Mari Gonzalez posou com um look que atraiu a atenção de seus seguidores. A ex-BBB apresentou uma roupa de estampa única, com um pouco de transparência. O modelo escolhido pela influenciadora reforçou as curvas de seu corpo.

Citando a música ‘Tombei’ de Karol Conka, a namorada do ex-BBB Jonas Sulzbach escreveu na legenda da foto: “Baguncei a divisão, esparramei“.

Nos comentários do post, muitos seguidores elogiaram a ex-panicat. “Pelo amor de Deus Mariana, para de ser linda assim garota”, implorou um internauta. Outro seguidor escreveu: “Que mulher maravilhosa”.

