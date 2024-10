Mari Bridi se posiciona após Rafael Cardoso dizer que foi impedido de ver os filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 16:28 Para compartilhar:

A influenciadora Mari Bridi fez um desabafo nas redes sociais e falou sobre a acusação do ex-marido, Rafael Cardoso, de que estava sendo impedido de ver os filhos do casal, Aurora, de 10, e Valentim, de 6.

Em uma série de posts com a intenção de responder a pergunta “por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente?”, Mariana escreveu na legenda: “Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias”.

Mari, que sempre preferiu manter uma discrição no assunto para proteger os filhos, disse que “chega um momento em que se torna impossível não falar”, se referindo ao comentário do ex-marido no mês passado, em que disse não ver os filhos porque era “impedido”.

A influenciadora continuou o desabafo: “Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo, acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar”, e disse ter uma medida protetiva contra Rafael.

“Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, completou.

Ela alfinetou o ex-marido, afirmando que esses processos devem permanecer em sigilo para a proteção de todas as partes envolvidas no caso (os filhos do casal), o que Rafael “expôs”.

Atualmente, a guarda temporária das crianças está nas mãos da empresária. A decisão foi tomada pela vara de família e deve permanecer assim até que o convívio presencial com o pai possa acontecer novamente.

Mari finalizou afirmando que mesmo o ex podendo falar com as crianças diariamente, ele não o faz. Ela ainda enfatizou que não gostaria de voltar a falar sobre o assunto publicamente e que continua “fazendo tudo o que está ao meu alcance para que meus filhos cresçam em um ambiente saudável, com saúde, alegria e muito amor”.

Mari Bridi e Rafael Cardoso foram casados por 13 anos e tiveram uma separação conturbada em 2022.

