Mari Borges celebra Dia das Mães com lançamento de single ‘Tudo Ficou Bem’

No segundo domingo do mês de maio é celebrada no Brasil uma data muito especial, o Dia das Mães, oportunidade para as famílias honrarem e agradecerem àquelas que dedicam suas vidas em favor dos filhos. Seja por meio de declarações de afeto ou até mesmo com uma “lembrancinha”, a verdade é que esta época do ano não costuma “passar em branco”.

No meio artístico, por exemplo, tem sido comum que cantores presenteiem suas mães com uma bela canção. Beyoncé canta sobre a superação de Tina Knowles, em “Ring Off”, Gal Costa e Maria Bethânia interpretam “Minha Mãe”, Miley Cyrus expressa sua gratidão à Tish Cyrus, em “Mother’s Daughter”, e Roberto Carlos declara seu amor em “Lady Laura”.

No meio gospel, a semana comemorativa é marcada pelo lançamento da música “Tudo Ficou Bem”, de Mari Borges, um dos grandes nomes do segmento. A canção, uma das mais emocionantes do novo projeto da artista, é uma composição autoral inspirada nos momentos em que ela percebia, mesmo sendo criança, as preocupações que cercavam a sua mãe.

“Quando eu entrava no quarto e ouvia ela orando e chorando, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu queria falar que tudo ficaria bem, e ficou, porque ela sempre confiou em um Deus que cuida de tudo”, declara Mari.

“Tudo Ficou Bem” vem para acalentar os corações preocupados e ansiosos com a mensagem de que, mesmo diante das inúmeras dificuldades e desafios da maternidade, é preciso confiar que no final tudo dará certo.

A faixa é a quarta do novo projeto, que foi gravado ao vivo e com a presença de público expressivo. “Jesus Cristo Basta” – versão em português do hit mundial da banda mexicana Un Corazón – deu início aos lançamentos deste trabalho. A canção, que contou com a participação especial de Aline Barros, um dos nomes renomados da música cristã, soma mais de três milhões de plays até o momento.

“Deus de Milagres” foi apresentada ao público na reta final do ano passado e remete ao diagnóstico de perda moderada da audição que Mari Borges teve ainda no início de sua carreira – desde então, o single e a história de superação dela têm alcançado muitas pessoas, sendo destaque, inclusive, em diversos programas de TV.

No início de março, a cantora também apresentou “Um Milhão de Vezes”, que fala sobre perdão de Deus. Ao todo, serão lançadas seis canções, sendo uma delas um dueto muito aguardado com Bruna Karla, outra grande referência do gospel.

Vale lembrar que o trabalho vem surpreendendo o público de Mari Borges, que soma mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais. Ao longo de sua trajetória na música, ela soma mais de 250 milhões de plays nas plataformas de streaming e seus números vem crescendo expressivamente nos últimos tempos.

“Tudo Ficou Bem” está disponível no canal da Musile Records no YouTube e nas principais plataformas de streaming, desde terça-feira, 07 de maio.