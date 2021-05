Mari Alexandre mostra fotos da primeira comunhão do filho com Fábio Jr.

Mari Alexandre mostrou que é uma mãe coruja. No domingo (16), a loira registrou com fotos e vídeos o momento da primeira comunhão do filho, Záion, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fábio Jr.

“Foi lindo e muito emocionante, meu filho. Estarei ao seu lado para continuar a sua jornada com Deus”, escreveu Mari em seu perfil no Instagram.

Na rede social, o menino chamou atenção pela semelhança com o pai: “Muito parecido com Fábio Jr., impressionante”, disse uma seguidora. “Lindo igual o Fábio”, deixou outra.

Além de Záion que é o filho caçula do cantor, ele também é pai de Cleo, Tainá, Krízia e Fiuk.

Veja a publicação de Mari Alexandre:

