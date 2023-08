Margot Robbie recebe proposta milionária por fotos de seus pés

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 12:06 Compartilhe

Margot Robbie, protagonista de “Barbie“, recebeu uma proposta ousada e, dessa vez, não foi para mais um papel icônico no cinema. Um usuário de uma plataforma online ofereceu uma quantia milionária em troca de fotos dos pés da atriz.

Identificado como Liz, o usuário escreveu uma carta para Margot: “Eu ganho muito dinheiro vendendo fotos de pés na plataforma… eu também me pareço muito com você. Barbie é toda mulher, mas nós realmente somos Barbie – Barbie Estereotipada (personagem da atriz no filme), de qualquer maneira”, começou.

“Eu amaria colaborar com você em algum conteúdo inspirado em Barbie que vai nos render milhões. Além disso, a plataforma está oferecendo pagar £250 mil (mais de R$ 1,5 milhão na cotação atual) como bônus inicial“, completou.

“Se eu estiver certo, poderemos capitalizar nossa semelhança – e a obsessão do mundo por tudo – coisas da Barbie – para terminar, tudo graças aos nossos pés!”, finalizou.

Ryan Gosling, intérprete de Ken, também recebeu uma proposta de Liz: “Se você estiver interessado em co-criar algum incrível conteúdo de pés com tema de Ken e Barbie e ganhar milhões com nossa colaboração, adoraria criar um fetiche por pés, uma utopia para meus clientes – e seguir em frente”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias