Margot Robbie fala pela primeira vez sobre não indicação ao Oscar por ‘Barbie’: ‘Não há como ficar triste’

“Barbie“, que lotou os cinemas e tingiu as redes sociais de cor de rosa com o lançamento em 2023, recebeu 8 indicações ao Oscar. No entanto, a diretora Greta Gerwig e a protagonista Margot Robbie acabaram fora da lista da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. O filme foi superado pelo título concorrente, “Oppenheimer”, e o fato causou revolta em algumas pessoas, especialmente nas redes sociais.

Ao “Deadline”, a atriz Margot Robbie falou pela primeira vez sobre a exclusão da premiação. “Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez, realmente é. Mas foi um ano incrível para todos os filmes”, declarou.

“Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, apenas causasse algum tipo de impacto. E já fez isso, e alguns, muito mais do que jamais sonhamos, que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso”, acrescentou a intérprete de Barbie.

