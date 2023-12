Margot Robbie e Cillian Murphy falam sobre fenômeno ‘Barbenheimer’: ‘Espontâneo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 0:58 Para compartilhar:

Barbenheimer: o fenômeno que “parou a internet” em julho de 2023 recentemente ganhou a atenção de seus principais envolvidos, Margot Robbie e Cillian Murphy. Para a revista “Variety”, os protagonistas dos filmes “Barbie” e “Oppenheimer” se juntaram no quadro “Actors on Actors” e falaram sobre o sucesso de seus longas-metragens.

Tudo começou após o anúncio da estreia simultânea dos filmes: no Brasil, em 20 de julho de 2023, e no dia seguinte para o resto do mundo. O fato gerou alvoroço entre internautas, que logo juntaram o nome dos dois filmes e transformaram a coincidência em um evento sem precedentes.

“As pessoas ficavam me perguntando: ‘E aí, os departamentos de marketing dos estúdios estão conversando entre si?’, e eu respondia: ‘Não. É o mundo que está fazendo isso, não é parte da campanha de marketing'”, contou a intérprete da boneca Barbie, em conversa sobre as artes feitas por fãs dos dois filmes nas redes sociais.

“Foi impossível de evitar. Foi incrível e espontâneo, sabe? Eu acho que aconteceu porque os dois filmes são bons. Existe uma certa diversidade oferecida por ambos, e isso se conectou de uma forma que nem eu, você, os estúdios ou qualquer um poderia ter previsto. E pode nunca mais acontecer de novo”, completou Cillian Murphy, que deu vida ao físico Robert Oppenheimer nas telonas.

Na mesma conversa, Margot Robbie ainda revelou que recebeu uma ligação de Chuck Roven, um dos produtores do drama concorrente, sugerindo que a data de estreia de “Barbie” fosse alterada. Ela, que também foi produtora executiva da comédia a qual protagonizou, não cedeu.

“Não vamos mudar! Se você está com medo de nos enfrentar, então mude você”, disse Margot, que levou a melhor na disputa de gigantes: enquanto “Barbie” faturou US$ 1,4 bilhão em bilheterias mundiais, “Oppenheimer” alcançou a impressionante marca de US$ 950,6 milhões.

Confira a entrevista completa:

