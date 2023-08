Margem de processamento de etanol em MT cai ante julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 16:46 Compartilhe

São Paulo, 29 – A margem bruta de processamento (MBP) das usinas de etanol de milho em Mato Grosso ficou em R$ 685,34/tonelada, retração de 7,41% quando comparada à observada em julho. “Essa redução mensal foi pautada, principalmente, pela desvalorização de 4,52% nas cotações do etanol, em função da maior oferta do biocombustível no Estado, com a ampliação das usinas já em operação. Além disso, o subproduto DDG exibiu diminuição de 1,55%”, disse o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), em nota.

Apesar do recuo mensal, a margem das usinas teve alta de 34,07% ante igual período do ano passado.

“Esse incremento anual foi motivado pela queda do preço médio do milho disponível no Estado, independentemente do declínio nas cotações dos subprodutos no mesmo comparativo (ago/23 ante ago/22)”, disse o Imea.

