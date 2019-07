Margem bruta de esmagamento de soja em MT recua 36% de janeiro a julho

São Paulo, 30 – A margem bruta de esmagamento de soja em Mato Grosso recuou 36,36% entre janeiro e julho, apontou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) em boletim. Conforme o instituto, a redução na margem se deve à desvalorização dos subprodutos (farelo e óleo) e ao aumento do preço da soja em grão no período. “Os preços do farelo e do óleo recuaram 2,12% e 10,34%, respectivamente, enquanto a soja subiu 4,46%”, disse o Imea. A margem bruta é importante indicador para a atividade de processamento de soja.

Ainda conforme o instituto, o preço do biodiesel – que tem como principal fonte de matéria-prima o óleo de soja – recuou 11,62% no período. “Este cenário de margens reduzidas pressiona as agroindústrias de processamento de soja, o que poderá influenciar no volume esmagado”, apontou o Imea.