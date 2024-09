Margareth Menezes se reúne com Unesco na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/09/2024 - 10:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 SET (ANSA) – A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, que está em missão na Itália como representante do G20 em uma reunião ministerial do G7 na região da Campânia, se encontrou com o diretor-geral adjunto para a Cultura da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Ernesto Ottone Ramírez.

Segundo nota oficial do MinC, a conversa, realizada na sexta-feira (20), tratou de assuntos como a retomada da relação do Brasil com organismos internacionais a partir da reconstrução do ministério, além da presidência do país no G20 em 2024 e da reunião do grupo em Salvador, em novembro.

Ainda na sexta, Menezes, acompanhada dos ministros da Cultura do G7, também visitou o sítio arqueológico de Pompeia, tido como um museu a céu aberto por abrigar os resquícios da cidade destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. O local, que recebe cerca de 3 milhões de turistas por ano, é Patrimônio Mundial da Unesco.

“É uma honra visitar esta cidade, um tesouro arqueológico de grande importância histórica e cultural não somente para a Itália, mas para o mundo”, comentou Margareth.

A ministra ainda assistiu ao concerto da Nuova Orchestra Scarlatti, regida por sua diretora, a maestrina Beatrice Venezi, no anfiteatro local, e a uma apresentação do tenor Andrea Bocelli. (ANSA).