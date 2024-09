Margareth Menezes confirma presença em G7 da Cultura na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 8:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, confirmou sua participação em uma reunião ministerial do G7 em Nápoles, sul Itália, em 20 e 21 de setembro, como parte de uma missão na Europa que também incluirá Madri, na Espanha, e um encontro com o papa Francisco.

Na próxima sexta (20), os ministros da Cultura do grupo visitarão o Parque Arqueológico de Pompeia, antiga cidade romana nos arredores de Nápoles devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C.

Já no sábado (21), Margareth será convidada de honra no segmento de engajamento externo do G7, que terá como tema o uso da cultura para promover o desenvolvimento sustentável do mundo, com foco no continente africano.

A Itália preside o grupo em 2024 e convidou o Brasil, que comanda o G20 neste ano, para a maioria das reuniões previstas na programação, incluindo a cúpula de líderes realizada em junho, que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante sua passagem pela Itália, Margareth Menezes também terá uma audiência privada com o Papa em 18 de setembro, seguida por encontros com o chefe do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, cardeal José Tolentino de Mendonça; o novo ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli; e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, antigo admirador de Lula.

Essa será a segunda visita da ministra ao país em seu mandato. Na primeira vez, em maio de 2023, Margareth foi assaltada enquanto andava de barco em Veneza.

A missão na Europa começa começa nesta sexta, em Madri, onde a ministra visitará museus, participará de eventos e terá reunião com o ministro da Cultura da Espanha, Ernest Urtasun.

(ANSA).