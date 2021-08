Marfrig vê lucro líquido superar R$ 1,7 bi no 2º tri com operação nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) – A Marfrig Global Foods reportou lucro líquido recorde de 1,738 bilhão de reais no segundo trimestre, alta de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo bom desempenho da operação norte-americana da empresa, conforme balanço divulgado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 3,92 bilhões de reais no período, queda de 3,6% no ano a ano, pressionado pelo cenário da unidade América do Sul e, principalmente, do Brasil.

“Com os resultados alcançados no trimestre, o conselho da Marfrig aprovou a distribuição aos acionistas de dividendos intermediários no valor de 958,4 milhões de reais”, disse à Reuters o vice-presidente de Finanças da Marfrig, Tang David.

(Por Nayara Figueiredo)

Veja também