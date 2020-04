Marfrig vai doar 48 mil latas de carne ao governo do Uruguai

São Paulo, 02/04 – A Marfrig informa que vai doar, a partir desta semana, 48 mil latas de carne ao Ministério do Desenvolvimento Social do Uruguai, que usará o produto para complementar as cestas de emergência distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade, por causa da pandemia por coronavírus.

Além disso, conforme comunicado da empresa, pelos próximos dois meses, semanalmente, a Marfrig também distribuirá 3.500 refeições à base de carne bovina servidas nas cidades nas quais mantém operação: Fray Bentos, Salto, San Jose, Tacuarembó e Tariras.

A Marfrig mantém cinco unidades de produção no Uruguai, é a maior empresa de abate e exportação e emprega 3.500 colaboradores. A companhia também instituiu um fundo para contribuição em cada uma de suas plantas uruguaias. Esses fundos concentrarão doações semanais de fornecedores ao Fundo Solidário Covid-19, iniciativa do governo do país para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus.

Prevenção

A Marfrig informa, ainda, que adotou uma série de medidas para monitoramento e prevenção à covid-19 (novo coronavírus) em todas as suas unidades de produção e escritórios, localizados no Brasil e nos demais países sul-americanos onde atua (Argentina, Uruguai e Chile). As ações são definidas e acompanhadas por um comitê permanente e seguem as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Entre as medidas adotadas estão a aferição diária da temperatura corporal de todos os 18 mil funcionários, realizada antes do início das atividades, de modo preventivo em nossas barreiras sanitárias, o aumento dos intervalos entre os turnos de trabalho e a redução do fluxo de pessoas nos refeitórios. As unidades foram sinalizadas para que os colaboradores mantenham a distância recomendada pelas autoridades de saúde. E colaboradores com mais de 60 anos de idade, grávidas, portadores de doenças crônicas e indivíduos com sintomas de gripo foram afastados preventivamente.