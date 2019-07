Marfrig traz marca de hambúrguer argentino Paty ao Brasil

São Paulo, 29 – A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira a chegada da marca argentina Paty, de hambúrgueres, para os clientes de foodservice no Brasil. A marca passou a ser vendida no País em julho e o portfólio inclui também a Paty Clássico. Na Argentina, os hambúrgueres Paty têm participação de mercado de cerca de 50% no varejo. A entrada no Brasil foi feita por meio da operação América do Sul da Marfrig.

“A marca Paty é referência na Argentina há quase 60 anos. Fazer essa integração comercial com a unidade da Marfrig no Brasil reforça a importância da marca e oferece aos consumidores brasileiros um produto genuíno, diferenciado e feito com 100% de carne bovina”, afirmou o CEO da Marfrig Argentina, Gustavo Kahl, em nota.

A Marfrig informou, ainda, que colocou à disposição também a picanha da marca argentina Quickfood para clientes Foodservice no Brasil.