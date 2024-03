Marfrig reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 12 milhões no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 8:38 Para compartilhar:

A Marfrig Global Foods encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 12 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 628 milhões registrado um ano antes. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 2,938 bilhões, alta de 32,1% ante o quarto trimestre de 2022. A margem Ebitda ficou em 8% contra 6% um ano antes. Já a receita líquida caiu 2,2% nos últimos três meses do ano passado, de R$ 37,389 bilhões para R$ 36,564 bilhões.

De acordo com a empresa, a dívida líquida da Marfrig fechou o quarto trimestre de 2023 em R$ 34,53 bilhões, queda de 10,7% ante o igual período de 2022. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, passou de 3,03 vezes no quarto trimestre de 2022 para 3,72 vezes ao fim do ano passado. O fluxo de caixa livre recorrente da companhia ficou em R$ 441 milhões ao fim de 2023.

A Marfrig também relatou prejuízo de R$ 1,518 bilhão em 2023, revertendo o lucro líquido de R$ 4,166 bilhões de 2022. A receita líquida cresceu 4,5% no ano, para R$ 136,485 bilhões. Já o Ebitda caiu 27,1%, para R$ 9,295 bilhões.

Operações

A operação América do Norte registrou receita líquida de US$ 3,052 bilhões no quarto trimestre de 2023, queda de 0,1% ante igual período de 2022. O Ebitda ficou em US$ 79 milhões, tendo caído 44,5%, com margem Ebitda de 2,6%. Além disso, o lucro bruto foi de R$ 157 milhões, queda de 35,7%, com margem bruta de 5,1%.

Nos últimos três meses do ano, o volume total comercializado pela unidade de negócios foi de 496 mil toneladas, queda de 11,3%, com 435 mil toneladas destinadas ao mercado interno dos EUA e 61 mil toneladas para exportação.

No acumulado de 2023, a receita líquida da Operação América do Norte foi de US$ 11,948 bilhões, alta de 0,6%. O Ebitda atingiu US$ 484 milhões (-63,4%). No ano, o volume total de vendas foi de 1,978 milhão de toneladas, queda de 5,7% ante 2022.

A Operação América do Sul teve receita líquida de R$ 7,072 bilhões no quarto trimestre, alta de 7%. O lucro bruto da operação somou R$ 1,311 bilhão, crescimento de 41,3%. O Ebitda alcançou R$ 732 milhões, expansão de 38,4%, com margem Ebitda de 10,3%. O volume de vendas da foi de 400 mil toneladas, alta de 0,2%.

No acumulado do ano, a receita líquida da Operação América do Sul chegou a R$ 23,49 bilhões, queda de 15% ante 2022. O Ebitda da operação alcançou R$ 2,344 bilhões, tendo crescido 0,7%. A margem Ebitda ficou em 10%. O lucro bruto foi de R$ 3,9 bilhões, alta de 5,6%.

No quarto trimestre, a BRF, da qual a Marfrig detém mais de 50%, teve receita líquida de R$ 14,386 bilhões (-2,3%), com Ebitda de R$ 1,864 bilhão (+88,7%) e margem Ebitda de 13%.

