Marfrig prevê alavancagem de 2,87 vezes no 4º tri após compra da National Beef

São Paulo, 18 – O CEO da Marfrig Global Foods, Eduardo Miron, calcula que a alavancagem – relação entre dívida líquida e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado – deve alcançar 2,87 vezes no quarto trimestre de 2019, após a aquisição de uma fatia adicional da National Beef. A projeção supera o total de 2,43 vezes registrado no terceiro trimestre deste ano, mas “esse aumento de alavancagem será compensado pelo aumento na geração de fluxos de dividendos pela Marfrig”, afirmou o executivo em teleconferência para comentar a transação.

A expectativa da companhia é que a geração de dividendos avance, em linha com a melhora nas operações. “Nos Estados Unidos, há barreiras que limitam o crescimento na produção e, ao mesmo tempo, existe uma demanda forte por carne no mundo. Achamos que a questão China ainda não afetou de maneira direta o negócio de carne bovina, mas deixou margens melhores para o setor”, explica Miron.

O CEO das operação América do Norte, que inclui a National Beef, Tim Klein, acrescenta que um dos motivos que fez com que o Conselho de Administração achasse atrativo ampliar o negócio norte-americano foi o fluxo de dividendos.

Há também a perspectiva de condições favoráveis para o rebanho norte-americano em 2020. Segundo o CEO da Marfrig, a National Beef mantém três plantas e capacidade de abate de 13,1 mil cabeças por dia.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Marfrig Global Foods informou que, por intermédio de sua subsidiária integral, a NBM US Holdings, Inc., celebrou acordo com o objetivo de aumentar sua participação no capital social da controlada norte-americana National Beef Packing Company, LLC (National Beef), por US$ 860 milhões.

O valor da transação será pago à vista no fechamento sem prejuízo do pagamento a Jefferies dos dividendos referentes ao ano de 2019 no valor aproximado de US$ 110 milhões.

Segundo a Marfrig, não haverá qualquer alteração na atual administração da National Beef. A transação está sujeita aos consentimentos de praxe e deverá ser concluída ainda neste trimestre.