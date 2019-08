Marfrig: No Brasil, carne de origem vegetal é nicho que deve continuar crescendo

São Paulo, 15 – A Marfrig, que recentemente anunciou parceria com a ADM para produzir hambúrguer vegetal no Brasil, está otimista com o segmento, de acordo com o CEO Eduardo Miron. Em teleconferência com investidores e analistas, ele afirmou que a perspectiva é de crescimento. “No Brasil, vemos que é um nicho que deve continuar crescendo, e vai crescer na medida que tivermos produtos de qualidade. Temos vasta experiência de relacionamento com food service, vamos continuar avançando nesta parte”, disse.

Ele ressaltou também que as conversas com a ADM já duram muito tempo, e que a Marfrig já tem a estrutura para produção de carne vegetal: “Temos capacidade para adicionar matéria-prima animal ou vegetal nos locais onde operamos”, afirmou.