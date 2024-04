Marfrig investe R$ 10 milhões em infraestrutura para motoristas na unidade de Várzea Grande

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 13:32 Para compartilhar:

A Marfrig vai investir R$ 10 milhões para aprimorar as instalações de apoio aos motoristas no seu complexo industrial em Várzea Grande (MT), anunciou a empresa em nota. A previsão é de entrega da obra ainda em 2024, com o objetivo de melhorar as condições de espera e descanso dos profissionais do transporte que passam pela unidade – são de 100 a 150 caminhões por dia.

Os investimentos incluem ampliação do pátio para estacionamento de caminhões e a construção da Casa do Motorista, que contará com banheiros, mesas para refeições, área para preparo de alimentos, Wi-Fi gratuito e tomadas para carregamento de dispositivos.

Segundo a empresa, a unidade da Marfrig em Tangará da Serra (MT) já foi contemplada pelo projeto, com a entrega do novo pátio para estacionamento e da Casa do Motorista em fevereiro, após investimento de R$ 5 milhões.

A planta de Promissão (SP) também terá projeto similar ainda em 2024, afirma a Marfrig.

