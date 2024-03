Marfrig inicia rastreamento de contêineres em unidades no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 8:29 Para compartilhar:

A Marfrig iniciou o rastreamento de contêineres em suas unidades no Brasil, informou a empresa em nota. A medida busca controlar o carregamento, o ponto de embarque e o destino final de cargas para garantir a segurança do transporte das mercadorias, além de agilizar a troca de informações sobre o status da entrega. “É comum ter tracking de caminhões e navios, por exemplo, mas nem sempre do contêiner transitando em solo. A medida facilita a comunicação da Marfrig com os operadores dos terminais portuários”, disse o diretor de logística da Marfrig, Fabricio Souza.

A Marfrig informou que irá construir uma torre de controle similar à de aeroportos para monitoramento dos caminhões dentro do seu complexo industrial em Várzea Grande (MT). Com isso, espera localizar mais facilmente onde estão os veículos, fazendo o direcionamento para as docas. “Na operação de Várzea Grande, precisamos monitorar de 100 a 150 caminhões por dia. Antes dependíamos de contato com o motorista – por rádio ou telefone”, afirmou Souza.

