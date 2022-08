Marfrig inaugura planta em Bataguassu, em MS, para produção de hambúrgueres

Estadão Conteúdo 26/08/2022 - 15:36 Compartilhe

A Marfrig inaugurou, nesta sexta-feira, 26, unidade de hambúrgueres em Bataguassu (MS). Com o investimento de cerca de R$ 130 milhões, a unidade deverá acrescentar 24 mil toneladas à capacidade de produção da companhia, que passará a somar 220 mil toneladas por ano.

“Além de atender à alta demanda do mercado interno, poderemos exportar para países com os quais temos relacionamento comercial”, diz o diretor-geral de Industrializados da América do Sul na Marfrig, Rui Mendonça.

Ele acrescenta que a implantação da unidade vai incrementar a produção de itens industrializados pela Marfrig, que tem crescido.

Os industrializados representaram 5% do faturamento da companhia na América do Sul em 2018 e passaram a responder por 15% em 2022.