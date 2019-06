Marfrig encerra atividades da unidade de Paranaíba (MS)

São Paulo, 05 – A Marfrig Global Foods encerrou as atividades da unidade de Paranaíba (MS). Em nota, a companhia afirmou que trata-se de uma “decisão estratégica”, e que a empresa “cumpre rigorosamente todas as normas vigentes e mantém compromisso com a excelência operacional”. A unidade havia sido reaberta em 2017. O frigorífico não informou a capacidade de abates ou o número de funcionários do local.

No momento, a Marfrig está em discussões com a BRF para uma possível fusão. Foi assinado um memorando de entendimentos válido por 90 dias, com possível extensão por mais 30 dias.