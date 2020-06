Marfrig diz que fará testes de covid-19 em todos os seus funcionários no Brasil

São Paulo, 2 – A Marfrig anunciou que a partir desta terça-feira, 2, começará a testar todos os seus 18 mil funcionários no Brasil para detectar os que tenham tido contato com o novo coronavírus e adotar mais medidas de prevenção em suas unidades de produção. “A testagem dos colaboradores da Marfrig que atuam nas demais 11 unidades localizadas no Brasil seguirá um cronograma pré-estabelecido pela empresa”, disse a empresa em nota, acrescentando que a medida foi oficializada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pela companhia com o Ministério Público Federal do Trabalho.

“Com isso, a Marfrig aumentará ainda mais a eficiência das medidas de proteção, adotadas pela empresa desde o início desta crise. A Unidade de Várzea Grande (MT), que conta com 3.000 colaboradores, será a primeira a ser testada nesse programa”, afirmou a companhia.