Marfrig decide liquidar emissão com vencimento em 2023 de US$ 446 mi

A Marfrig comunicou nesta quarta-feira, 18, que decidiu liquidar antecipadamente uma emissão feita no exterior com vencimento em 2023, e taxa de 8% ao ano, feita em 2016. O valor total a ser liquidado é de US$ 446,088 milhões. A companhia informa que vai utilizar recursos próprios.

O comunicado vem depois do follow on finalizado nesta quarta.

Segundo a companhia, as notas sênior 2023 são atualmente o instrumento de dívida de maior custo.