Marfrig contrata para CEO da Quickfood Gustavo Kahl

A Marfrig Global Foods contratou para CEO da Quickfood Gustavo Kahl. A conclusão da aquisição de 91,89% do capital da empresa argentina, com a BRF, aconteceu ontem, após anúncio em 7 de dezembro, no valor (em equity value) de US$ 54,9 milhões.

Kahl, segundo comunicado da Marfrig, é engenheiro industrial pelo ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) e possui 29 anos de experiência no setor da carne bovina.

A companhia informa ainda que as unidades da Quickfood integrarão o portfólio da operação da Marfrig na América do Sul sob a liderança de Miguel Gularte.

A Quickfood opera três unidades em San Jorge, Baradero e Arroyo Seco, com capacidade de abate de 620 cabeças/dia e processamento de cerca de 6 mil toneladas/mês de hambúrgueres, salsichas, frios e vegetais congelados.

As duas empresas também firmaram acordo pela qual a Marfrig assumirá, por R$ 100 milhões, a operação da fábrica da BRF em Várzea Grande, no Mato Grosso, que inclui a produção de hambúrgueres, com capacidade de 69 mil toneladas por ano, almôndegas e quibe, entre outros.