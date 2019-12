Marfrig confirma preço da ação no follow on a R$ 10

Nesta quinta-feira, 19, tem início a negociação de ações objeto da oferta subsequente (follow on, no jargão de mercado) da Marfrig, que girou R$ 2,99 bilhões. Assim, a companhia realizou aumento de capital de R$ 900,9 milhões, com a emissão de 90.090.091 novas ações, ao passo que a maior parte dos recursos captados com a oferta irão para o BNDESPar, que sai da companhia com a venda em oferta secundária de 209.648.427 papéis, portanto R$ 2,09 bilhões.

Houve a tentativa de puxar o preço para R$ 10,25, mas a demanda maior estava em R$ 10. Em fato relevante na noite de terça-feira, a Marfrig explicou que não foi verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de ações ofertadas. Tampouco haverá procedimento de estabilização do preço das ações na oferta – “consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, diz o fato relevante.

Segundo a empresa, os recursos oriundos da oferta primária serão destinados para pré-pagamento de certas dívidas, “que serão selecionadas pela administração da companhia de acordo com a estratégia e no melhor interesse da companhia”. Na prática os recursos injetados no caixa ajudarão no pagamento de seu aumento de participação na controlada norte-americana National Beef, anunciada recentemente, em um negócio de US$ 860 milhões.

Coordenaram a oferta Santander (líder), JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.