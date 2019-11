Marfrig compra fatia adicional da americana National Beef por R$ 3,5 bilhões

A Marfrig Global Foods informa que, por intermédio de sua subsidiária integral, a NBM US Holdings, Inc., celebrou acordo com o objetivo de aumentar sua participação no capital social da controlada norte-americana National Beef Packing Company, LLC (National Beef), por US$ 860 milhões, o equivalente a R$ 3,5 bilhões.

O valor da transação será pago à vista no fechamento sem prejuízo do pagamento à acionista Jefferies Financial Group Inc. dos dividendos referentes ao ano de 2019 no valor aproximado de US$ 110 milhões (R$ 460 milhões). Segundo a Marfrig, não haverá nenhuma alteração na atual administração da National Beef. A transação está sujeita aos consentimentos de praxe e deverá ser concluída ainda neste trimestre.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o acordo prevê a transferência para a NBM e demais acionistas minoritários de 5.395,17 ações representativas de 31,17% do capital votante e total da National Beef, sendo esse o total de ações detidas pela Jefferies, que se retira da sociedade.

Concluída a transação, a participação da NBM na National Beef passará dos atuais 51% para 81,73%. Entre os demais acionistas, BPI ficará com 2,44%, USPB com 15,07% e Tim Klein com 0,76% do capital social votante e total da empresa.