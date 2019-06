Marfrig amplia produção de hambúrgueres na fábrica de Várzea Grande

São Paulo, 13 – A Marfrig Global Foods anunciou em nota nesta quinta-feira, 13, que está ampliando a capacidade de produção de hambúrgueres da sua unidade em Várzea Grande, Mato Grosso. A unidade produziu 2.500 toneladas de hambúrgueres em abril e espera chegar a 5.500 toneladas ao mês até o fim do ano. Em maio, já houve aumento: foram produzidas 3 mil toneladas, de acordo com a companhia.

“A companhia está investindo em três novas linhas de produção de hambúrguer com alta tecnologia e a linha de hambúrgueres premium irá representar mais da metade da produção da unidade. Até o fim do ano a unidade produzirá por mês 3.500 toneladas de hambúrgueres para abastecer as grandes redes de fast-food”, disse o CEO da operação América do Sul da Marfrig, Miguel Gularte. A Marfrig assumiu a operação da fábrica após acordo com a BRF em dezembro do ano passado.