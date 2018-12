Maré alta deixa Equador em alerta

As autoridades do Equador estão em alerta devido à possibilidade de maré alta na Costa do país. A previsão é que as ondas atinjam de 1,2 a 1,7 metros. O Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergências (Sngre) informou que a elevação das ondas atingiu 169 pessoas.

Desde o dia 22 a maré sobe em várias regiões do Equador. As áreas mais afetadas são Atacames, Eloy Alfaro e Rioverde, além das províncias de Manabí, Santa Rosa, El Oro, Esmeraldas e as cidades de Pedernales y Jama. Pelo menos, 83 estabelecimentos comerciais foram afetados.

As autoridades equatorianas adotaram protocolos para atender a emergências e entregar o kit de alimentos para os afetados.

Em comunicado oficial, o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergências informou que há uma previsão de maré alta a partir de hoje (26) por causa da influência das ondas vindas do Pacífico Norte e Sul.

