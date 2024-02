Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24, com 84,86% dos votos

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/02/2024 - 0:35 Para compartilhar:

Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do BBB 24. O comissário de voo deixou o programa com 84,86% dos votos para sair. A participante menos votada foi Isabelle, que recebeu 3,07% dos votos. Na segunda colocação, ficou Davi, com 12,07%.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt emocionou os participantes ao comentar sobre a trajetória do brother dentro da casa. Ele reforçou que os dois, que vieram do Puxadinho, tem um laço forte dentro do programa. O apresentador também reforçou que Marcus não errou durante o programa e descreveu a saída do paraense um grande “e se”, reforçado pelo episódio em que o brother ajudou Lucas a vencer a liderança da semana.

“Você não se escondeu, isso de jeito nenhum. Pelo contrário, você é uma pessoa com uma história tão bacana, que tem um coração tão bom. Tinha tudo para ir longe no BBB. E vendo você sair agora, todo mundo vai se perguntar: e se você não tivesse entregado aquela caixa?”

Leidy Elin e Beatriz, grandes aliadas de Marcus no programa, ficaram muito emocionadas com sua saída. Quando o brother deixou a casa, Leidy precisou ser consolada e chorou bastante.

