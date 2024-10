Marcus Thuram salva Inter de Milão contra Young Boys na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 19:23 Para compartilhar:

A Inter de Milão sofreu para vencer o Young Boys por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da Liga dos Campeões, graças ao atacante francês Marcus Thuram, que marcou o gol da partida nos acréscimos.

O time suíço, que havia sido goleado nas duas primeiras rodadas (3 a 0 pelo Aston Villa e 5 a 0 pelo Barcelona), dominou o jogo contra a Inter. A melhor chance foi uma finalização na trave do meia Joël Monteiro.

Já a Inter, com a equipe titular muito modificada devido às ausências de Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, e poupando alguns jogadores pensando no jogo de sábado contra a Juventus pelo Campeonato Italiano, perdeu um pênalti no início do segundo tempo cobrado pelo atacante Marko Arnautovic e defendido pelo goleiro David von Ballmoos (48′).

Thuram, que entrou no minuto 76′, completou cruzamento de Federico Dimarco para mandar a bola para as redes e dar os três pontos aos ‘nerazzurri’ (90’+3).

Com o resultado, o time do técnico Simone Inzaghi chega a sete pontos na fase de liga da Champions, enquanto o Young Boys está no fundo da tabela com três derrotas.

