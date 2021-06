Marcus Salum confirma Cauan de Almeida no comando até que o América-MG contrate um técnico

Sem treinador desde que Lisca pediu demissão, na última segunda-feira, 14 de junho, o América-MG definiu o auxiliar do clube, Cauan de Almeida como o comandante do Coelho nos duelos desta semana pelo Campeonato Brasileiro, quinta-feira, 17, contra o Cuiabá, em BH, e no domingo, 20, diante do Palmeiras, em São Paulo.

De acordo com o coordenador de futebol Marcus Salum, Cauan ficará no cargo até que o clube consiga um novo comandante. Porém, o dirigente enfatizou que o América irá buscar um técnico com calma, que possa ajudar o time a sair da má fase e consiga iniciar uma reação no Brasileirão, em que ocupa a lanterna da competição, sem marcar ponto. Confira no vídeo acima o que Marcus Salum comentou.

Salum definiu um interino até a chegada do novo treinador-(Estevão Germano/América-MG)

