Marcus D’Almeida festeja título e proximidade do tiro com arco com o público em Salvador

Líder do ranking mundial de tiro com arco e representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, alcançando as oitavas de final, Marcus D’Almeida comemorou seu nono título brasileiro no arco recurvo masculino no último sábado.

Além da conquista, o arqueiro festejou a boa recepção do público no evento realizado em local aberto em um cartão postal de Salvador, ao pé do Elevador Lacerda e ao lado do Mercado Modelo, e destacou a importância dessa aproximação da modalidade com os torcedores.

“Essa arena foi especial. Quem poderia falar que o tiro com arco um dia iria fazer uma final aqui? A gente está quebrando esse tabu, de que precisa de silêncio, de que não pode ter torcida. Tivemos de tudo aqui, torcida, cachorro passando no campo… São coisas normais que vão acontecer por estarmos num lugar como esse”, afirmou D’Almeida. “E a gente tem que investir nisso. Precisamos estar mais perto do público. Agradeço a todos os que vieram aqui e acompanharam.”

O eneacampeonato nacional individual veio com uma vitória por 7 a 1 sobre Matheus Gomes – cada round de três flechas vale dois pontos. De 30 pontos possíveis em cada round, D’Almeida marcou, respectivamente, 29, 29, 28 e 27.

“Estou muito feliz, é um dia muito importante. Cheguei a nove (títulos) e quero continuar contando”, festejou.

O Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco também serviu ao arqueiro como preparação para a final da Copa do Mundo, que será realizada no México, em 19 e 20 de outubro, e reúne os oito melhores do ranking mundial.

“Daqui a pouco tem outra competição, a superfinal do circuito. Vou estar lá e conto com a torcida de todos. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando o tiro com arco porque realmente estou sentindo isso”, disse.

Depois da disputa em Tlaxcala, Marcus D’Almeida poderá, enfim, dar por encerrada a longa temporada. “Preciso dar uma descansada, meu corpo precisa. Foram três anos com seis semanas de pausa”, comentou D’Almeida. “Vou ter uma boa pausa de seis semanas para colocar tudo no lugar, cuidando do corpo, cuidando da cabeça também, cuidando da alimentação. A gente é atleta 24 horas, só vou deixar de atirar mesmo”, disse o arqueiro.