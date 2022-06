Marcus D’Almeida é campeão da etapa de Paris no Circuito Mundial de Tiro com Arco Brasileiro vence sul-coreano na final e fica com o título na França. Foi a primeira medalha de ouro do atleta na competição

Aquecimento para 2024? O Brasil esteve presente no lugar mais alto do pódio em Paris, neste domingo. Marcus D’Almeida venceu a etapa francesa dos Circuito Mundial de Tiro com Arco. Na final, ele venceu o sul-coreano Kim Je Deok em uma disputa acirrada, ponto a ponto.





Com o resultado, Marcus garantiu seu lugar na final do circuito que será realizada no México, nos dias 15 e 16 de outubro. Ele venceu todos os sete confrontos da etapa de Paris.

No caminho, o brasileiro superou o turco Mete Gazoz, que foi campeão olímpico em Tóquio. Nas semis, ele venceu Oh Jin Hyek, também da Coreia do Sul.

A vitória espetacular (de virada!) de Marcus D’Almeida em Paris @worldarchery pic.twitter.com/d3EOy9xHwl — Time Brasil (@timebrasil) June 26, 2022

Na final, Marcus saiu atrás no 1° set, mas se manteve colado em pontos com o sul-coreano e conseguiu virar em uma disputa apertada. No desempate, o brasileiro garantiu a vitória acertando o centro do alvo para levar a medalha de ouro.

