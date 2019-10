Marcos Vinícius Tirapelli é eleito Mister Brasil Grand International

Rio – Marcos Vinícius Tirapelli foi o escolhido para assumir o reinado de Mister Brasil Grand International 2018/2019, que dá a ele a vaga para o concurso internacional Mister Grand International que ocorrerá no mês de novembro, onde Marcos disputará o título com mais de 40 países.

Vale lembrar que o atual vencedor do concurso internacional é o brasileiro e policial militar Bruno Poczinek, que após a vitória do Mister Brasil 2017 embarcou para a disputa e venceu os mais de 40 países participantes e nos honrou com a vitória mundial.

Bruno Poczinek esteve presente no sábado na cidade de Santo Antônio da Platina, durante o concurso Miss e Mister Paraná, onde corou Marcos Tirapelli com o título fazendo com que a multidão de mais de 1200 pessoas aplaudissem emocionados.

Marcos Vinícius Tirapelli é natural de Balneário Camboriú, tem 27 anos, 1,84m de altura, é formado em odontologia e atua como modelo profissional já tendo fotografado para grandes marcas como John John; Levis; Calvin Klein; Jorge Bischoff; Tommy Hilfiger; Dimy; Acostamento; entre outras.

“Ser eleito Mister Brasil Grand International, foi uma grande surpresa na qual eu não esperava. Estou muito feliz por representar o país na qual eu moro e tenho grande amor e admiração. Quero mostrar para o mundo todo que o Brasil é maravilhoso e que temos muitas coisas fantásticas para mostrar, uma delas é nossa cultura. Vou dar meu máximo para trazer o título ao Brasil novamente, assim como fez o Mister Brasil 2017 e atual Mister Grand International Bruno Poczinek. Estou muito feliz!” diz Marcos Tirapelli emocionado.