Marcos Veras se retrata após acordos com Melhem na Justiça

Marcos Veras usou suas redes sociais para fazer uma retratação pública após ter feito um acordo na ação de indenização por danos morais movida por Marcius Melhem em janeiro deste ano. Veras se referiu a Melhem como assediador ao sair em defesa de Dani Calabresa na web, após a denúncia da atriz contra suposto assédio cometido por Marcius.

“Em cumprimento a acordo para a 2a Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, reconheço que fiz postagens potencialmente ofensivas a Marcius Melhem, que já foram retiradas por ordem judicial”, diz a nota publicada na última terça-feira (26).

A postagem precisou ser compartilhada também no Instagram do ator. O acordo previa a postagem de Veras enquanto Melhem, em contrapartida, desistirá da indenização pedida na ação, conforme noticiou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

