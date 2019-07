Marcos Pereira: Não vejo risco de texto desidratar com questão dos policiais

O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), disse nesta quinta-feira, 4, que não vê riscos de a reforma da Previdência desidratar “muito mais” com a questão envolvendo os policiais que servem à União. “Esse é um debate que já está maduro”, disse o parlamentar, durante participação em evento da XP Investimentos, em São Paulo.

Os agentes de segurança no âmbito da União – policiais federais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos – têm pressionado o governo e os parlamentares por regras mais brandas dentro da reforma em relação ao que foi proposto. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se envolver na articulação em favor da categoria.

Na noite desta quinta, no entanto, a Comissão Especial da Reforma da Previdência rejeitou, por 30 votos a 19, o destaque nº 40, apresentado pela bancada do PSD, que buscava estender as regras especiais de aposentadoria das Forças Armadas para os policiais que estão no âmbito da União. O assunto, contudo, pode voltar a ser discutido no plenário da Câmara.