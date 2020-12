Marcos Paulo vibra com boa atuação e já mira clássico contra o Vasco

Marcos Paulo voltou a brilhar com a camisa do Fluminense. Neste sábado, o jovem atacante fez uma assistência e ainda marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o jogador vibrou com a boa atuação e já mira o clássico contra o Vasco no próximo desafio pela competição nacional.

– Fico muito feliz em ajudar o Fluminense novamente. Voltar a fazer gols, o que é muito importante e assistência para o Nenê também. Agora, é focar continuar trabalhando, descansar. Comemora essa vitória, porque domingo que vem já tem clássico e tem que se preparar – disse.

Com o resultado, o Fluminense entrou momentaneamente no G4, com 39 pontos somados. O Tricolor encosta no rival Flamengo, que tem 42 pontos na terceira posição.

