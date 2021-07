Marcos Paulo está em Madri para assinar com o Atlético Atacante de 20 anos encerrou seu vínculo com o Fluminense, mas não sabe se será aproveitado por Diego Simeone em sua primeira temporada na Europa

O atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense, está em Madrid para assinar contrato com o Atlético de Madrid, segundo a imprensa espanhola. O atacante de 20 anos chega sem custos a equipe de Diego Simeone e deve firmar vínculo até 2026.

Apesar de ser o primeiro reforço do time colchonero na temporada, o brasileiro ainda não tem sua situação definida. O comandante argentino irá definir se a promessa será aproveitada na equipe principal ou se será emprestada com o objetivo de ganhar experiência no futebol europeu.

Há alguns dias, a presença de Marcos Paulo no Atlético de Madrid estava pendente da permanência ou não do atacante Vitolo. O veterano de 31 anos interessa ao Getafe, mas ainda não há acordo entre as partes uma vez que o jogador deve aceitar uma redução salarial para se mudar.

O anúncio do brasileiro pode acontecer ainda nesta semana e o ponta deve participar dos treinamentos de pré-temporada com o atual campeão da La Liga. E o futuro do jovem pode passar pela primeira impressão que deixar so Cholo.

