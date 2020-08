Marcos Paulo diz que Fluminense propôs o jogo, mas faltou eficiência Atacante entrou no segundo tempo e deu o passe para Evanilson marcar em mais um jogo ruim do Tricolor após a paralisação

O Fluminense segue sem vencer neste Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a equipe fez mais uma partida de pouca inspiração e ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã. O jovem Marcos Paulo entrou ao longo da segunda etapa, após a lesão de Fred, e deu o passe para Evanilson marcar o único gol do Flu na partida. Após o confronto, o atacante viu o Tricolor propondo mais o jogo, mas citou a falta de eficiência na frente.

– Faltou um pouco mais de eficiência ali na frente. Tivemos chances de matar o jogo, mas não conseguimos. Acho que a gente propôs mais o jogo, mas agora é trabalhar para o próximo jogo – afirmou o jogador na saída de campo, aos microfones da Globo.

O resultado deixa o Fluminense com apenas um ponto em duas rodadas. No próximo fim de semana, a equipe receberá o Internacional novamente no Maracanã.

