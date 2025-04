Marcos Pasquim volta às novelas das 19h e se diverte com fama de descamisado

Aos 55 anos de idade e após seis anos, Marcos Pasquim está de volta à TV Globo em “Dona de Mim”, próxima novela das 19h, que estreia dia 28 de abril.

Em entrevista virtual à IstoÉ Gente e demais jornalistas, o ator celebrou a fama de ser o “dono” da faixa intermediária de folhetins da emissora carioca.

“Já fazia um tempo que eu não fazia novela, desde 2019. E é sempre gostoso estar na novela das 19h. Eu sou uma pessoa mais leve e a novela das 19h normalmente é mais leve, é um horário onde a família inteira está jantando… a novela realmente tem essa colcha de retalhos, ela fala com todos os cantos do Brasil, e isso é muito interessante”, declarou ele, que fez parte do elenco de “Uga-Uga”, “Kubanacan”, “A Lua Me Disse”, “Caras & Bocas” e “Morde & Assopra”.

“Eu fiz poucas séries e fiz uma novela das 21h, acho. E nenhuma das 18h. Mas as novelas das 19h sempre me trouxeram muita alegria e eu acho que eu, como ator, pude passar também essa alegria. A maioria das novelas que eu fiz foram mais no termo de humor”, contou ele, frisando que desta vez seu personagem será um vilão ao lado de Marcello Novaes.

“Nessa novela agora, por exemplo, eu estou fazendo o Ricardo, que vai mais para a vilania”, adiantou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ficar descamisado em “Dona de Mim”, seguindo a tradição do personagem “parrudo”, que se destacou por aparecer nas cenas sempre sem camisa, Marcos Pasquim deu risada e despistou: “Não creio, não [risos]. Eu trabalho sempre de terno, não sei. Aí é com a Rosane [Svartman, diretora], não é comigo [risos]”.