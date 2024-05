Marcos Pasquim sobre demissão da Globo: ‘É uma empresa fantástica. Tenho saudades’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 13:32 Para compartilhar:

O ator Marcos Pasquim, 54, que entrou na lista dos artistas que não tem mais contrato fixo com a TV Globo, rasgou elogios à emissora e disse sentir saudade do tempo em que trabalhava na empresa.

“Quando eu fazia novela, não conseguia fazer teatro. Nao que a Globo me impediisse, mas sempre era a minha prioridade. Isso me deixou maluco”, contou ele, que seguiu falando sobre o novo contrato: “É fantástico. Empresarialmente falando, é melhor para a própria casa e para nós também. Somos contratados por aquele trabalho e temos liberdade de transitar em outros meios”, afirmou em entrevista ao Splash, do UOL.

“Foi o tempo dos meus contratos. É uma empresa fantástica. Nunca me faltou nada na Rede Globo. Tenho saudades. Minha última novela foi em 2019. Estou há cinco anos já sem fazer. A ideia é continuar trabalhando no que eu puder: cinema, streaming, televisão, teatro. Eu adoro fazer tudo. Adoro trabalhar”, finalizou Marcos Pasquim.

A Globo vem promovendo inúmeros cortes em diversos setores da empresa, alegando necessidade de manter “o processo de transformação e evolução” e “disciplina de contas”.

Como é novo contrato da Globo?

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.