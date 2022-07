Marcos Oliveira volta às telas com papel em Poliana Moça: ‘Não quero ser só pasteleiro’

O ator Marcos Oliveira voltará às telas depois de um longo período sem trabalho em cena de ‘Poliana Moça’, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira (15) no SBT. Em entrevista divulgada pela emissora à imprensa, o ator comemorou a nova oportunidade.

Em outras ocasiões, o ator falou sobre a falta de trabalhos na área. Seu último papel foi como o pasteleiro Beiçola na série A Grande Família, entre 2001 e 2014, na Globo. “A melhor coisa que temos na vida é o trabalho. Nem é tanto o compromisso com as coisas, como o sucesso… Mas o legal é você fazer um bom trabalho que as pessoas gostem. E esse é um trabalho diferente, entendeu? Não quero ser só pasteleiro, eu quero fazer outras coisas na minha vida, como esse personagem”, diz Marcos Oliveira.

Em ‘Poliana Moça’, Oliveira interpreta Romeu, dono do parque de diversão abandonado Collodi. É para lá que Pinóquio (João Pedro Delfino) vai após fugir do esconderijo de Waldisney (Pedro Lemos) e Violeta (Gabriela Saadi). Os dois personagens vão desenvolver uma forte amizade nos próximos capítulos. “Olha, minha personagem, eu acho que é um ‘bon vivant’ e sonhador. Ele sonha com esse parque há muitos anos. O parque é ele, entendeu? Então é muito gostoso quando ele recebe a visita do Pinot (Pinóquio), que é maravilhoso. Eu fiquei muito contente, muito feliz“, contou.