Marcos Oliveira revela que sua vida sexual foi interrompida por problema no pênis

Marcos Oliveira, de 66 anos, o eterno Beiçola de ‘A Grande Família’, revelou no podcast ‘Papagaio Falante’ que está com sua vida sexual interrompida devido um problema no pênis. Na atração, o ator ainda disse que “não dá mais no couro”.

“Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com bolsa de colostomia, de vez em quando dói. O piu-piu (pênis) não funciona mais”, explicou Marcos.

Ele também ressaltou que, embora esteja sem fazer seco, isso não significa que perdeu o tesão, mas seu estado físico não acontece. “Na vida você tem fases. Você aproveita as fases dela, depois que vai acabando, vai acabando”.

Desde 2021, Oliveira enfrenta problemas sérios de saúde que o fizeram ter que usar bolsa de colostomia para impedir a comunicação entre suas fezes e urina.

“Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava”, completou.

