Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’, vai morar no Retiro dos Artistas após doação de atriz

Marcos Oliveira, 68, popularmente conhecido como o Beiçola de “A Grande Família”, irá morar no Retiro de Artistas, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal ‘O Globo’, sua moradia no local será construída por sua ex-colega de elenco no seriado, Marieta Severo, 78, a Dona Nenê.

Cida Cabral, administradora do local, afirmou que a casa que será do artista foi uma doação da atriz. “Acho que não poderia ter coincidência melhor do que uma casa que está sendo feita pela Marieta Severo, com a doação dela, para a gente atender ao Marcos Oliveira”, afirmou para o jornal.

“Ela [Marieta Severo] já fez três e agora está fazendo mais duas. Uma vai ficar pronta agora daqui a uns vinte, trinta dias, e vai ser para o Marcos Oliveira”, revelou. “A ideia é que ele venha para cá assim que a casa fiquei pronta. Vai poder, inclusive, trazer um cachorro. A Marieta adorou saber que a casa ficará com ele”, completou.

Nos últimos anos, Marcos vem enfrentando dificuldades financeiras e conta com a ajuda e doações de influenciadores, como Martina Oliveira e Deolane Bezerra, em 2023, para sobreviver. Na época, o ator inclusive declinou a hipótese de se mudar para o retiro.

O que é o Retiro dos Artistas?

Criado em 1918, o local tem como objetivo criar um ambiente que pudesse acolher pessoas das classes artísticas em situação de vulnerabilidade, oferecendo acompanhamento médico, psicológico e fisioterapêutico. Sem fins lucrativos, o local é amparado por doações, como as de Marieta Severo.