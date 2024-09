Marcos Oliveira, o Beiçola, tem alta após cateterismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

O ator Marcos Oliveira recebeu alta médica nesta quinta-feira, 12, após ter passado pelo procedimento de cateterismo. Ele estava internado no Hospital Unimed na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde segunda-feira, 9.

Segundo a “Quem”, Marcos recebeu alta durante a manhã e previu deixar a unidade hospitalar até meio-dia. O ator já havia deixado o Centro de Terapia Intensiva (CTI) na terça-feira, 10, e passado por avaliação da função renal na quarta, 11.

Ainda de acordo com o portal, o cateterismo foi feito para avaliar a obstrução das artérias coronárias, e o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. Vale lembrar que o plano de saúde do ator é pago por Tatá Werneck.

“É uma santa, por isso que a deixo em paz, não encho o saco, rezo por ela. Para que Deus proteja ela, a família dela e a filha dela”, declarou, referindo-se à humorista.