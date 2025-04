Marcos Oliveira, o Beiçola, se muda para o Retiro dos Artistas

Após algumas recusas, Marcos Oliveira, 68 anos, o Beiçola de “A Grande Família”, aceitou deixar o imóvel onde vivia em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, e se mudou para o Retiro dos Artistas, na zona oeste da cidade.

O ator chamou atenção do público nos últimos anos ao expôr a situação difícil que estava passando por falta de trabalho e de dinheiro para se manter. Ele já havia recebido ajuda para viver no Retiro, mas voltava atrás na decisão de morar no abrigo.

+Filha de Maria Gladys pede ajuda para atriz retornar ao Rio de Janeiro

+Giulia Costa rebate críticas e comparações estéticas com a mãe, Flávia Alessandra

Na tarde desta quinta-feira, 10, Beiçola fez a mudança acompanhado por sua cachorrinha. Seus pets, inclusive, eram um dos entraves para o ator decidir pela nova moradia, já que ele tinha dois animais de estimação, mas o lugar só aceita que o morador tenha um.

O imóvel no Retiro dos Artistas foi uma doação da atriz Marieta Severo, 78, ao lado de quem o ator trabalhou na série da TV Globo, exibida entre 2001 e 2014.

O momento da chegada ao Retiro foi registrado e compartilhado no perfil oficial de Marcos Oliveira no Instagram. Na legenda, ele agradeceu a Marieta Severo e a Tata Werneck pelo auxílio financeiro que recebeu durante os momentos de dificuldade. A atriz e apresentadora custeou o plano de saúde de Beiçola, o que o possibilitou internação no ano passado para tratar problemas no coração.

“Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de 4 patas, feliz por saber que a Mel e a Preta, minhas filhas mais velhas, estarão bem também e num espaço bom e feliz pra elas, onde sempre poderei visitar”, contou ele na legenda.

O Retiro foi fundado em 1918 com a finalidade de abrigar profissionais do entretenimento em situação de vulnerabilidade e sem condições para trabalhar. O espaço de 15 mil metros quadrados foi doado pelo jornalista e empresário tcheco Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica no Brasil.

O lugar é presidido há 22 anos pelo ator Stepan Nercessian, abriga atualmente 50 moradores e depende de doações e trabalho voluntário.

As moradias são individualizadas para todos os residentes, que recebem seis refeições todos os dias. Os moradores contam com plano de saúde, atendimento médico semanal e técnicos de enfermagem à disposição diariamente, além de serem disponibilizadas sessões de fisioterapia. O lugar oferece, ainda, atendimento psicológico à disposição, aulas de ioga, salão de beleza, piscina, biblioteca e teatro, disponível para locação de eventos, formatura e espetáculos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Oliveira (@marcosoliveiraator)