Marcos Oliveira, o Beiçola, atualiza estado de saúde após internação com dores no peito

O ator Marcos Oliveira, 66 anos, o Beiçola de “A Grande Família” (TV Globo), falou sobre seu estado de saúde, após dar entrada no hospital, nesta segunda-feira, 9, para realizar procedimento de emergência. Ele sentiu fortes dores no peito e precisou ser socorrido em um hospital particular, no Rio de Janeiro.

Ator, que passa por dificuldades financeiras até mesmo para se alimentar, recebe ajuda da humorista e também atriz Tata Werneck, que arca com o seu plano de saúde.

Na unidade médica, o artista foi submetido a um cateterismo.

“Agora estou um pouco melhor. Mas tive um aperto no coração. Senti dor no peito e, como já sabia do que se tratava, fui correndo para a Unimed em Copacabana [zona sul]. Depois vim de ambulância aqui para a Unimed Barra [zona oeste], fizeram o cateterismo, faz uma hora e meia que saí da sala e correu tudo bem”, contou ele em conversa para o site da revista Quem.

Apesar da intervenção ter sido bem sucedida, Marcos Oliveira contou que ainda não tem previsão de alta.

“Amanhã vão ver se receberei alta ou não. Voltei com um pouco de dor, então estou sendo medicado. Eu já tinha dois ou três stents [pequeno tubo na artéria para evitar obstrução]. Agora coloquei mais um”, explicou o artista.

Ainda durante o bate-papo, o artista destacou que precisa se restabelecer para tentar conseguir um trabalho que lhe possibilite reunir recursos.

“Está tudo correndo bem. Estou na UTI. E não sei como vai ser. Mas quero ir embora para casa, quero trabalhar. O único prazer que tenho na vida é o trabalho”, declarou ele.

O artista também elogiou Tata, com quem contracenou em Deus Salve o Rei (2018): “É uma santa, por isso que a deixo em paz, não encho o saco, rezo por ela. Para que Deus proteja ela, a família dela e a filha dela”, concluiu.

Recentemente, Marcos Oliveira recebeu ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel, mas foi ajudado por uma influenciadora de conteúdo adulto, que quitou a dívida, o que permitiu ao ator permanecer no imóvel.