Marcos Oliveira, o Beiçola, admite dívida de R$ 350 mil

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola da Grande Família, admitiu em um podcast que tem dívidas de R$ 350 mil após sofrer um golpe.

O ator de 67 anos contou mais detalhes sobre a história no podcast Podser Cast e afirmou que ele já entrou na justiça para tentar reaver o prejuízo.

“Estou lutando que eu sofri um golpe, um golpista que roubou muito dinheiro. Estou devendo mais de R$ 350 mil para os bancos, estou com advogada para ver se prende essa pessoa, ou ela me devolve e eu pago as dívidas, ou ela vai presa”, declarou. O ator afirmou também que o golpista enganou mais três pessoas.

Ator desistiu de ir para o Retiro dos Artistas

Nesta semana o ator chegou a anunciar que ia morar no Retiro dos Artistas, casa que auxilia artistas idosos com problemas financeiros, mas desistiu após doação de R$ 50 mil da influenciadora Deolane.

Em um texto publicado em suas redes sociais, Oliveira também afirmou que a recusa passou por sua situação financeira, que não iria permitir que ele ajudasse nas contas do retiro, além dele não poder levar as três cachorrinhas que moram com ele para o local.

“Eu não tenho mais a minha aposentadoria, sendo assim eu não poderei contribuir com nada lá e eles precisam — afinal o Retiro é um condomínio cheio de vantagens para quem vive lá. Mas eu não tenho como pagar”, afirmou.

Deolane o ajudou com R$ 50 mil

Após o seu pedido de ajuda, o ator teve auxílio da influenciadora Deolane Bezerra, que doou R$ 50 mil a ele. No podcast ele agradeceu o auxílio da loira, afirmando que a ajuda aconteceu após a influenciadora ir até sua casa.

“A Deolane maravilhosa, foi na minha casa, ficou 15 minutinhos e a gente se apaixonou. Realmente ela é uma grande pessoa e que eu agradeço a virada da minha vida, da minha situação, por causa dela, fora os seguidores que me ajudaram, muitos artistas que [também] me ajudaram a pagar parte da minha dívida. Quero agradecer do fundo da minha alma toda contribuição que eu recebi de um monte de gente. Muito obrigado mesmo”, contou.

