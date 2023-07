Marcos Oliveira, Anderson do Molejo, Tonico Pereira e mais: veja famosos que revelaram problema no pênis

Tonico Pereira

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator Tonico Pereira, de 75 anos, relatou que, após ter uma crise de diabete, precisou trocar o modelo da prótese peniana para outro que não está sendo satisfatório.

“Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabete enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba”, disse o veterano, que é casado com a bailarina Marina Salomão desde 2004, com que teve um dois filhos gêmeos, Nina Sofia e Antonio Nicolau, de 18 anos.

Tiago Piquilo

Ao participar do programa ‘Hora do Faro’, da Record TV, o cantor sertanejo Tiago Piquilo deu detalhes sobre a cirurgia que fez no pênis em julho deste ano.

“Não fiz a cirurgia para aumentar em centímetros mas, sim, a espessura do pênis. Foi uma espécie de harmonização peniana. Você pega gordura de alguma parte do corpo e injeta lá. Muitas pessoas desejam fazer isso, eu recomendo. Aliás, cinco famosos já me procuraram”, disse Piquilo na atração.

O artista ainda contou que o procedimento lhe trouxe de volta a autoestima e que não se arrepende de nada.





Tiago também abriu uma caixa de perguntas no Instagram para falar sobre a faloplastia (cirurgia peniana): “É uma cirurgia estética. Em nada interfere na funcionalidade. Se você estava bem, você permanece. Se não estava, vai ter que recorrer a outra coisa para isso. Quanto à espessura, os médicos tiram uma gordura abdominal e injetam. O que acontece em alguns casos, numa minoria, é que de 100% dessa gordura colocada, 30% dessa gordura pode ser eliminada pelo organismo. Mas aí você vai lá e recoloca”, explicou ele na ocasião.