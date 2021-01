Marcos oferece camisa 12 para Weverton em caso de título da Libertadores

O ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos do Palmeiras, ficou muito satisfeito com a atuação de Weverton na meta da equipe no segundo jogo da semifinal da Libertadores diante do River Plate. Tanto que ofereceu a camisa 12, número com o qual fez história no clube, ao sucessor.

“E a 12? Vai aceitar a 12?” perguntou Marcos em live com Weverton transmitida pelo Instagram após a partida, afirmando que quer a continuação do legado da camisa aposentada para goleiros no elenco. Atualmente, o lateral Mayke usa essa numeração.

“Você pode consagrar a 21. Falei para você: a 12 foi do ‘Serjão’ (Sergio), do Cavalieri. Mas vai ser uma escolha sua. Se a gente for campeão, sua 21 ficará eternizada. Mas aí, se você pegar a 12 para jogar, vai dar sequência na história dela. Vou entregar ela na sua mão. Eu fiz promessa, está prometida” afirmou Marcos.

“Cara, eu? Imagina a honra para mim? Mas você foi monstro demais e dedicou a vida inteira para o clube. Foi justo aposentar, foi uma vida pelo Palmeiras. Que responsa, Marcão. Você mexeu agora com o meu sentimento”, respondeu Weverton, que participou da transmissão enquanto esperava para fazer o exame antidoping.

Weverton foi decisivo para o Palmeiras contra o River – a equipe havia vencido na ida por 3 a 0, mas fez péssima partida na volta e sofreu dois gols no primeiro tempo. O goleiro, então, brilhou, e ajudou a segurar a classificação na segunda etapa.

A grande decisão da Libertadores está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã.

